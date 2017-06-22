Камерун – Австралия смотреть онлайн прямая трансляция матча 22 июня 2017
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Кубок Конфедераций 2017. Группа B. Когда начало матча Камерун – Австралия 22 июня в 18:00 по московскому времени.
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Прогноз на матч Камерун – Австралия
22 июня в 18:00 в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», сборная Камеруна сыграет против команды Австралии во втором туре группового раунда Кубка Конфедераций.
Камерунцы не в лучшей форме подходят к предстоящей игре. Африканцы проиграли два последних матча, товарищеский Колумбии 0:4 и в первом круге российского турнира команде Чили 0:2. Сборная Камеруна пропустила на 81 и 90 минутах встречи, но главное по игре была намного слабее соперников. Так что шансов на то что турнир для африканцев не завершится после трёх матчей минимум.
Австралийцы в первом туре проиграли немцам 2:3, но выглядели пристойно на фоне именитого соперника, и могли даже зацепиться за ничью, хотя и проиграть крупно также могли. Подопечные Постекоглу показали себя боевой командой, так что могут на турнире преподнести сенсацию, в атаке у них всё отлично, вот если ещё и оборона будет играть на уровне, то сборная Австралии может и за выход из группы бороться.
Ранее Камерун и Австралия не встречались. По своему потенциалу африканцы немного сильнее, но как показала первая игра турнира, они в очередной раз не лучшим образом готовы к крупному старту, а вот австралийцы понравились. Думаю игра пройдёт на встречных курсах, ничья не устроит ни одну из команд, поэтому забивать будут стремиться и африканцы и австралийцы. Ставка: ТБ2,5.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым