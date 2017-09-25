Камалия объяснила свой “вылет” из шоу “Танцы со звездами”
2017-09-25 14:35
Камалия объяснила свой “вылет” из шоу “Танцы со звездами”
Камалия Захур покинула проект Танцы со звездами на пятой неделе.
Накануне состоялся 5-й эфир танцевального шоу “Танцы со звездами”, который покинула пара Камалия Захур и Дмитрий Жук, передает Rus.Media.
Певица очень трогательно в эфире шоу поблагодарила всех за поддержку, а после еще раз прокомментировала свой вылет из проекта в Фейсбуке:
“Я бы очень хотела поблагодарить всех, кто поддерживал меня в проекте «Танцы со звездами» и болел за меня. Впервые в жизни я доказала Захуру, что он был не прав. Он всегда говорит: «7 поколений украинцев должно умереть, прежде чем они простят тебя за то, что ты удачно вышла замуж”. Последние 5 лет он не позволял мне участвовать в любом украинском телевизионном проекте, в то время как российские предложения я сама отклоняла. Я получила много новых украинских друзей и поклонников. Это были люди, которые всегда думали, что я сноб, дева, избалованная, капризная и самовлюбленная человек. Хотя я вышла из проекта в полпути до финала, но я думаю, что я выиграла гораздо больше, чем я проиграла. Люблю вас и обещаю вам, что скоро запишу украиноязычный трек на базе этой европейской музыки.”.
Судьи шоу “Танцы со звездами” оценили контемпорари в исполнении Камалии и Димы Жука в 17 баллов, причем Екатерина Повар и Влад Яма поставили по 5 баллов паре, а Дима Монатик порадовал табличкой с 7 баллами.