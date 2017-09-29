Калиновки, возможно, не было бы, если бы после Балаклее посадили виновных
2017-09-29 18:22
Калиновки, возможно, не было бы, если бы после Балаклее посадили виновных
Народный депутат Вадим Денисенко рассказал о том, что происходит в Калиновке и кого следует “спросить” за то, что произошло.
После трагедии в Калиновке сразу в соцсетях начали говорить о российских диверсантов. Насколько эта версия реальна?
– Самая большая наша проблема – это диверсанты в погонах и при должностях. Пока рано говорить, кто виноват реально. И, конечно, исключать российский след нельзя. Есть древняя истина: каждому поражению предшествует череда предательств. Возможно, и Калиновки не было бы, если бы после Балаклеі посадили виновных. А так все списали на российский дрон, прикрылись действительно самоотверженной работой пожарных и саперов и сделали вид, что ничего не произошло.
Вы верите, что кто-то понесет наказание?
– К сожалению, пока не очень. Извините за немного несовместимую иронию, но я буду рад, если здесь кого-то посадят. У нас силовики умеют делать маски-шоу там, где им нужно. И еще они умеют прекрасно открывать дела против бизнеса. В других случаях они неэффективны. Сейчас есть все предпосылки к тому, что снова на передний план выйдут пожарные и саперы.
И все же, если это действительно была российская диверсионная группа, мы имеем шансы увидеть этих россиян на скамье подсудимых?
– Если это были русские, то они не могли действовать без поддержки группы людей на складах. Как на меня, какая бы не была версия, но начальник части уже должен был бы быть под арестом. Это, конечно, если не искать стрелочников.
В сетях много говорится о панике. Действительно в Виннице царят панические настроения?
– Страх перед тем или иным риском всегда страшнее сам риск. И людей, конечно, можно понять. Хотя, говорить о панике – это явное преувеличение. Я хотел бы привести один простой пример. Журналист одного популярного канала в бронежилете и каске вел репортаж, прячась за каким-то забором, и рассказывал о невероятном количестве убитых собак и кошек на дорогах. При этом, на дороге спокойно передвигались автомобили и пешеходы. К сожалению, ответственность СМИ никто не отменял.