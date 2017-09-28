Калиновка уже используется в политической игре
2017-09-27 20:03
Калиновка уже используется в политической игре
Журналист рассказал, как политики во время войны играют сферой национальной безопасности Украины.
Богдан Буткевич, украинский журналист, заявил, что Калиновка, где со вчерашнего вечера взрываются боеприпасы, уже используется в политической игре.
Об этом сообщает “Rus.Media”, ссылаясь на его страницу в Facebook.
“Чтобы вы не сомневались – Калиновка уже используется в политической игре. Так, “Народный фронт” устами Антона Геращенко, некоторых депутатов и своих карманных Ломов уже требует отставки начальника Генштаба Муженко. И вроде бы все правильно, да? Кто, кроме руководителя Генштаба прежде всего виновен в преступлении? Тем более, учитывая, что это уже третий взорван склад. Ну и общество требует крови чиновников?” – пишет журналист.
“Хреново только то, что эти требования – это, в первую очередь, продолжение войны Порошенко-Авакова, которая набирает обороты с каждым днем все больше. Ведь Муженко – человек, преданный именно нынешнему президенту. А, как говорят среди военных, на место руководителя ГШ “нарфронтовци” хотят кого-то из своей когорты “молодых офицеров”. Заслуживает отставки Муженко? Думаю, что так. Как минимум, по совокупности Иловайска, Дебальцево, взрывов в Сватово, Балаклее, Калиновке. Вот только не хочется, чтобы вместо человека Порошенко там появился человек Авакова или кого там еще. Те же яйца только в профиль, не проходит”, – пишет он.
“Некоторые конспирологи среди коллег-журналистов идут еще дальше и утверждают, что даже закон об образовании имеет также целью создать максимальные проблемы президенту по международкі. Мол, удары по Порошенко наносятся по всем сферам его личной ответственности. Кстати, разработчиком и главным мотором закона был “НФ”. Как бы то ни было, пишу это все для того, чтобы предостеречь и крикнуть в очередной раз – ну не используйте во время войны сферу национальной безопасности для пиара и политических игр!” – отметил журналист.
Буткевич считает, что к нему все равно никто не прислушивается.
“Забыл добавить – крикнуть в очередной раз в пустоту”, – подытожил он.