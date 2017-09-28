Калиновка в огне: появились впечатляющие фото пожара на складах боеприпасов

despravda | 28.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-27 18:11

Калиновка в огне: появились впечатляющие фото пожара на складах боеприпасов
Пожар на складах боеприпасов в районе военной части недалеко от Калиновки, что на Винничине, напоминает ад.

Об этом написал фотограф Андрей Кравченко, обнародовав жуткие фото с Калиновки, где еще с вечера 26 сентября горят боеприпасы, передает Rus.Media.

“Вот так выглядит ад! Винницкая область, Калиновка сегодня ночью и днем. Взрыв в Калиновке состава с тяжелыми боеприпасами”, – сообщил фотограф.

Жуткие фото пожара в Калиновке:

Добавим, что по факту взрывов на артиллерийских складах в Калиновке прокуратура уже начала уголовное производство по статье 113 “Диверсия”. По словам советника президента Украины и помощника министра обороны Юрия Бирюкова, что склады в Калиновке надежно охранялись, поэтому диверсия на них могла быть предпринята с помощью беспилотного летательного аппарата.

Фото Калиновка:

Сейчас из Калиновского района Винницкой области эвакуировали 28,3 тысяч человек.

Похожие записи

Об авторе

despravda