Калиновка в огне: появились впечатляющие фото пожара на складах боеприпасов
2017-09-27 18:11
Калиновка в огне: появились впечатляющие фото пожара на складах боеприпасов
Пожар на складах боеприпасов в районе военной части недалеко от Калиновки, что на Винничине, напоминает ад.
Об этом написал фотограф Андрей Кравченко, обнародовав жуткие фото с Калиновки, где еще с вечера 26 сентября горят боеприпасы, передает Rus.Media.
“Вот так выглядит ад! Винницкая область, Калиновка сегодня ночью и днем. Взрыв в Калиновке состава с тяжелыми боеприпасами”, – сообщил фотограф.
Жуткие фото пожара в Калиновке:
Добавим, что по факту взрывов на артиллерийских складах в Калиновке прокуратура уже начала уголовное производство по статье 113 “Диверсия”. По словам советника президента Украины и помощника министра обороны Юрия Бирюкова, что склады в Калиновке надежно охранялись, поэтому диверсия на них могла быть предпринята с помощью беспилотного летательного аппарата.
Фото Калиновка:
Сейчас из Калиновского района Винницкой области эвакуировали 28,3 тысяч человек.