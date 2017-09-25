Календарь матчей сборной Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018
25.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2016-08-31 09:38
Календарь матчей сборной Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018
Сборная Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018.
Календарь матчей сборной Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018.
Таким образом Украина под руководством нового наставника начинает новый отборочный цикл – к чемпионату мира-2018.
- 05.09.2016 Украина – Исландия
- 06.10.2016 Турция – Украина
- 09.10.2016 Украина – Косово
- 12.11.2016 Украина – Финляндия
- 24.03.2017 Хорватия – Украина
- 11.06.2017 Финляндия – Украина
- 02.09.2017 Украина – Турция
- 05.09.2017 Исландия – Украина
- 09.10.2017 Украина – Хорватия
- 09.10.2017 Косово – Украина