Календарь матчей сборной Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018

despravda | 25.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2016-08-31 09:38

Календарь матчей сборной Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018
Сборная Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018.

Календарь матчей сборной Украины в отборочном цикле к ЧМ-2018.

Таким образом Украина под руководством нового наставника начинает новый отборочный цикл – к чемпионату мира-2018.

  • 05.09.2016 Украина – Исландия
  • 06.10.2016 Турция – Украина
  • 09.10.2016 Украина – Косово
  • 12.11.2016 Украина – Финляндия
  • 24.03.2017 Хорватия – Украина
  • 11.06.2017 Финляндия – Украина
  • 02.09.2017 Украина – Турция
  • 05.09.2017 Исландия – Украина
  • 09.10.2017 Украина – Хорватия
  • 09.10.2017 Косово – Украина

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