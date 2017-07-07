Какую пользу грудное вскармливание приносит маме
Так, грудное вскармливание приносит пользу не только малышу, сообщает сайт Наша мама.
Контакт с ребенком успокаивающе действует на мать, на ее гормональный фон, и способствует тому, что послеродовая депрессия будет менее выраженной. Грудное кормление способствует усилению чувства материнства. Во время кормления мама общается с малышом. Ее улыбка, спокойный и ласковый голос убеждает младенец в безопасности и доброжелательности окружающего мира. И оно возрастает с открытым, любознательным характером, способным к сочувствию и сопереживанию. Женщина, которая кормит грудью, лучше чувствует своего малыша и легче находит с ним общий язык в любом возрасте потому, что имеет больший кредит доверия с его стороны.
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Многие женщины набирают лишний вес во время беременности, и очень переживают по поводу недостаточного снижения веса после родов. Грудное вскармливание требует значительного количества энергии. Лишний вес матери обычно начинает «таять» без всяких усилий до девятого – одиннадцатого месяца жизни ребенка, если она продолжает кормить его грудью.
Гипогалактия может развиться в результате болезней сердечной и эндокринной систем, токсикоза, осложнений во время родов, употреблении некоторых лекарственных препаратов, курения, плохого питания, недостатка сна, переутомления и других причин. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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