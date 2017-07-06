Какую обувь выбирать для детей?
Наиболее безопасным и качественным является ортопедическая обувь, большой выбор которого можно увидеть на сайте https://kalynka.com.ua/ortopedychne-vzuttya. Оно обеспечивает легкую походку, предупреждает плоскостопие и ребенок чувствует себя комфортно, а родители могут быть спокойны за ее здоровье.
На что обращать внимание при покупке?
Если вы отправляетесь в магазин без ребенка, то измеряйте загодя размер ножки или же возьмите с собой другую обувь, которое ваше чадо носило раньше. Присматривайтесь, модель хорошо прошита и изготовлена из натуральной кожи это важно, ведь кожзаменитель может натирать ножку и быстро рваться.
Чтобы ребенок не заболел всялякого вида грибками не покупайте обувь, что раньше носилось неизвестно кем. Даже, если оно проходит определенную обработку, это не гарантирует, что вы избежите неприятных последствий.
Важным является и психологический фактор. Если вашему малышу не нравится выбранная вами модель туфель или кроссовок, то не покупайте их и не заставляйте ребенка носить. Многие родители пренебрегают этим правилом и таким образом снижают самооценку ребенка.
Какая обувь сейчас в тренде?
Для девочек стильными будут разноцветные кроксы и вьетнамки, которые можно сочетать и с платьем и с джинсами. Дизайнеры предлагают модели в стиле мультфильмов или же с отдельными героями. Также модницы могут выбрать миниатюрные балетки или мокасины и не прогадают. На деликатных ножках туфли также выглядят красиво и являются достаточно удобными.
Мальчикам стилисты представили ассортимент кроссовок на любой вкус. Это обычные с колоровими шнурками или же буцы с шипованной подошвой. Кто любит классику, то может выбрать стильные туфли коричневого, темно-синего или же черного оттенка, что является популярными в 2017 году.
Как ухаживать за обувью?
Каждая пара обуви имеет свой определенный срок эксплуатации, однако правилами правильного ухода пренебрегать не стоит. После прогулки тщательно протирайте босоножки от пыли, накопившейся в течение дня. Если туфли изготовлены из замши пользуйтесь специальными средствами для этого материала и избегайте контакта с водой.
Никогда не ходите в тесной обуви, это приводит к деформации стопы и других проблем. Покупая определенную модель, не экономьте средств, ведь от качественной обуви зависит ваше здоровье.
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виктория