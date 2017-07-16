Какую косметику брать на отдых
16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Не стоит брать лишнего, вот наш мини-список самого необходимого, сообщает сайт Наша мама.
Важно: не стоит брать с собой дополнительные средства по уходу – достаточно парочки одноразовых масок. Также помни, дневной и ночной крем должны быть проверенными, не стоит проводить эксперименты в отпуске.
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Что касается ухода за волосами, возьми с собой:
шампунь;
бальзам;
масло для волос с термозащитой.
На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: edinstvennaya.ua
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