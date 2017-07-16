Какую косметику брать на отдых

magictr | 16.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Не стоит брать лишнего, вот наш мини-список самого необходимого, сообщает сайт Наша мама.

В целом же, в твоей косметичке должны быть следующие средства по уходу за лицом:
пенка очищает (лучше выбирать без SLS и SLeS);
дневной и ночной крем для лица;
крем для ресниц;
солнцезащитное средство;
питательный крем для тела (его же используй для рук и ног);
термальная вода;
одноразовые маски.

Важно: не стоит брать с собой дополнительные средства по уходу – достаточно парочки одноразовых масок. Также помни, дневной и ночной крем должны быть проверенными, не стоит проводить эксперименты в отпуске.

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Что касается ухода за волосами, возьми с собой:
шампунь;
бальзам;
масло для волос с термозащитой.

На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: edinstvennaya.ua

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