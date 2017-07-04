Какую часть женского тела мужчины считают самой сексуальной

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

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Грудь или попа? Специалисты провели среди мужчин опрос, чтобы выяснить, что из них наиболее соблазнительное. Оказалось, что грудь все же оказывают наименьшее влияние на интимную жизнь мужчины и женщины.
 
“Созерцать женскую грудь мужчинам конечно нравится, и на ее форму они обращают внимание, – но, в основном, в повседневной жизни. Во время секса предпочтение мужчины отдали все же женской попе”, – констатировали эксперты, подведя итоги анкетирования.

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Медики рассказали: во время полового акта мужчины предпочитают касаться руками женских ягодиц, и в этом случае они испытывают возбуждение, что повышает качество секса. Таким образом, именно эта часть женского тела по-особому влияет на мужчин. Напомним, ранее исследование ученых из Университета Ньюкасла завершилось выводом о том, что мужчин на самом деле не сильно привлекают большие грудь у женщин. Гораздо важнее для мужского восприятия того, насколько пропорционально сложенная женщина, констатировали тогда исследователи. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: medikforum.ru

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