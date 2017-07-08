Какую болезнь лечит арбуз?

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Арбуз лечит

Арбуз – это не только вкусно, но и полезно: он помогает сохранить здоровье сердца.

Это доказали ученые из университетов Кентукки и Пердью (США) в ходе эксперимента над мышами.

Всех подопытных животных кормили пищей, насыщенной жирами и холестерином. Но одной группе грызунов давали арбузный сок, а другой давали его искусственный аналог.

Те мыши, которые получали натуральный сок, в результате имели вес на 30% меньше, чем мыши из второй группы.

Уровень холестерина у мышей, получавших натуральный сок, снижался вполовину, и холестериновых бляшек было на 50% меньше.

Специалисты считают, что все дело в цитруліні – веществе, которое содержится в арбузе.

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