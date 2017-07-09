Какова главная функция витамина Е?
Главная задача витамина Е в женском организме – предотвращать появление морщин, а также питать и увлажнять кожу изнутри. Все дело в том, что витамин Е – самый сильный жирорастворимый антиоксидант. И, в принципе, этим все сказано. Если ты хочешь максимально оттянуть приближение процессов старения кожи, пей регулярно витамин Е. Правда, для того, чтобы не навредить себе, нужно знать несколько нюансов.
Основное активное вещество витамина Е – токоферол. Он эффективно выводит из организма токсины и другие вредные вещества, препятствует образованию канцерогенов. Также он укрепляет сосуды, улучшает кровообращение и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, витамин Е принимает активное участие в регенерации тканей, замедляет развитие болезни Альцгеймера, улучшает работу мускулатуры, нормализует работу гормонов.
Витамин Е является можно найти в составе ряда продуктов, а также в составе синтетических витаминов. Врачи говорят, что для получения необходимого количества витамина Е, необходимо съесть достаточно много пищи. Большая часть витамина Е содержится в калорийных продуктах (масла, кукуруза, пшеница, яйца, морепродукты и мясо).
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