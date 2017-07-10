Какова ценность кисломолочные продукты?

magictr | 10.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Кисломолочные продукты

Ежедневное употребление продуктов с содержанием лактобактерий может существенно снизить риск заболеть обычной простудой, а также сокращает продолжительность и количество симптомов, если уберечься от простуды все же не удалось.+ Обычная простуда – это вирусная инфекция, вызванная, как правило, риновірусом.

Итак, по результатам одного из исследований, в котором женщины и мужчины ежедневно употребляли добавки в еде (некоторые получали лактодобавки, их еще называют пробиотиками, другие – плацебо). Исследователи обнаружили, что употребление пробиотиков снижает частоту острых респираторных заболеваний и облегчает их течение.

У тех, кто принимал пробиотики, заметно уменьшилось общее количество симптомов, облегчилось течение заболевания, а также сократилась его продолжительность. Ученые делают вывод, что прием продуктов с содержанием лактобактерий («живые» кисломолочные продукты) сокращает риск заражения обычными респираторными инфекциями, а в случае заражения – облегчает их течение.

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