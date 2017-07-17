Какой суп можно предлагать ребенку в качестве прикорма
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Овощной суп-пюре с курицей для прикорма: рецепт
Обратите внимание на то, что суп для первого прикорма варится на овощном бульоне, а потом в него добавляется сваренное в отдельной посуде мясо курицы. Готовить блюдо для прикорма грудничка на мясном бульоне не рекомендуется, как и добавлять в них соль.
Понадобится:
50 г куриного филе
1 картофелина среднего размера
небольшой кусочек моркови
четверть лука репчатого
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Приготовления:
Кусочек куриного филе положить в кастрюлю с водой и поставить на средний огонь. После того, как вода закипела, варить около часа. Не солить. Готовое куриное филе извлечь из бульона и нарезать на небольшие кусочки.
В отдельную кастрюлю с кипящей водой положить разрезанную на несколько частей морковь и четверть лука. Воды должно быть столько, чтобы она только покрывала овощи на 1 см выше. Через 20 минут добавить нарезанный кубиками картофель. Варить еще в течение 20 минут.
В готовый овощной отвар добавить вареное филе и оставить на огне еще на 5 минут.
Суп немного остудить, перелить в чашу блендера или в глубокую емкость, в которой можно сделать пюре с помощью блендера. Перетереть овощи с мясом в однородную массу.
Готовый овощной суп-пюре выложить в детскую тарелку, добавив немного растительного масла. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: uaua.info
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