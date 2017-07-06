Какой секс сможет укрепить ваши отношения
5 видов секса, которые улучшат ваши отношения, сообщает сайт Наша мама.
2. Страстный секс
Секс, через сильное желание, которому невозможно противостоять. Нередко и в браках с солидным стажем супруги находят прелесть в молниеносной близости в необычных условиях, когда желание подавляет все доводы рассудка.
3. Веселый секс
Не стоит всегда относится к сексу как к очень серьезному делу. Он может быть и глупым, и остроумным, и забавным, и легкомысленным. Здесь важно, чтобы оба партнера были настроены на секс с долей юмора. Не стоит конфузиться, если у кого – то из вас запуталась нога в простыне или вас прервали в самый неподходящий момент. Если вам обоим это покажется смешным, не бойтесь разрядить накал страстей – смейтесь на здоровье.
4. Гневный секс
Как не странно, некоторые пары занимаются сексом перед, после и во время ссоры. Когда накапливается раздражение, вы можете начать разговор на повышенных тонах, а затем закончить его в страстной споре на супружеском ложе. Однако учтите, что секс только тогда окажется долгожданной разрядкой, когда вы сначала стремитесь восстановить нормальные отношения.
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5. Экспериментальный секс
Даже если вы оба превыше всего цените в отношениях спокойствие и стабильность, не отвергайте возможность поэкспериментировать в сексе. Вы можете заранее обсудить, что будете делать сегодня ночью: один этот разговор может пробудить ваши желания. Не бойтесь нового, меняйте привычные условия. Вас двое – и только от вас зависит, будут ли ваши интимные отношения яркими или скучными. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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