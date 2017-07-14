Какой самый лучший возраст для мужчины, чтобы зачать ребенка

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Ученые выявили идеальный возраст для мужчины, чтобы зачать ребенка, сообщает сайт Наша мама.

Команда ученых проанализировала данные о ЭКО, проведенных в 2000-2014 годах в Бостоне. Всего было рассмотрено почти 8 тысяч пар и 19 тысяч процедур. Чем старше был мужчина, сперматозоиды которого использовались для ЭКО, тем меньше была вероятность успешного зачатия.

Так, если женщине было 35-40 лет, то вероятность зачатия с партнером моложе 30 лет составляла до 70%, а если партнеру было 30-35 лет, этот показатель падал до 54%. Если же женщина была моложе 30 лет, то с партнером 30-35 лет она могла зачать ребенка в 73% случаев. Однако если мужу было больше 40 лет, вероятность снижалась до 46%. Наименьшая зависимость была обнаружена у женщин 30-35 лет: зачать ребенка от ровесника они могли в 70% случаев, а от мужчины постарше – в 64%. Для женщин старше 40 лет возраст партнера роли уже не играл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как вовремя понять, что у ребенка глисты

По мнению авторов, полученные результаты подтолкнут мужчин заводить детей раньше. Одна из важных причин, по которым женщины откладывают деторождение – нежелание мужа обзаводиться потомством в молодости. Однако если мужчины будут знать, что потом может оказаться слишком поздно, то, возможно, пересмотрят свои взгляды. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr