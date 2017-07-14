Какой самый лучший возраст для мужчины, чтобы зачать ребенка
Ученые выявили идеальный возраст для мужчины, чтобы зачать ребенка, сообщает сайт Наша мама.
Так, если женщине было 35-40 лет, то вероятность зачатия с партнером моложе 30 лет составляла до 70%, а если партнеру было 30-35 лет, этот показатель падал до 54%. Если же женщина была моложе 30 лет, то с партнером 30-35 лет она могла зачать ребенка в 73% случаев. Однако если мужу было больше 40 лет, вероятность снижалась до 46%. Наименьшая зависимость была обнаружена у женщин 30-35 лет: зачать ребенка от ровесника они могли в 70% случаев, а от мужчины постарше – в 64%. Для женщин старше 40 лет возраст партнера роли уже не играл.
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По мнению авторов, полученные результаты подтолкнут мужчин заводить детей раньше. Одна из важных причин, по которым женщины откладывают деторождение – нежелание мужа обзаводиться потомством в молодости. Однако если мужчины будут знать, что потом может оказаться слишком поздно, то, возможно, пересмотрят свои взгляды. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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