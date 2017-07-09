Какой продукт поможет забеременеть

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Исследователи нашли суперпродукт для оплодотворения, сообщает сайт Наша мама.

Исследования ученых из университета Миннесоты В США доказало, что брюссельская капуста повышает фертильность. Поэтому тем парам, которые планируют зачатие ребенка, обязательно нужно употреблять этот полезный овощ регулярно.

Отметим, ученые заинтересовались повышенными показателями, которыми характеризуется зачатие детей в декабре. В среднем 9% детей зачаты именно в первом зимнем месяце. В процессе исследований, секрет повышенной фертильности они обнаружили в большем потреблении брюссельской капусты, богатой фолиевой кислотой.

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Чтобы получить желаемый результат, ученые рекомендуют женщине регулярно съедать порцию этой капусты. Благодаря данному овощу в женском организме будет сбалансирован гормональный фон, создавая все условия для оплодотворения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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