Какой продукт поможет забеременеть
Исследователи нашли суперпродукт для оплодотворения, сообщает сайт Наша мама.
Отметим, ученые заинтересовались повышенными показателями, которыми характеризуется зачатие детей в декабре. В среднем 9% детей зачаты именно в первом зимнем месяце. В процессе исследований, секрет повышенной фертильности они обнаружили в большем потреблении брюссельской капусты, богатой фолиевой кислотой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как имбирь поможет избавиться от токсикоза
Чтобы получить желаемый результат, ученые рекомендуют женщине регулярно съедать порцию этой капусты. Благодаря данному овощу в женском организме будет сбалансирован гормональный фон, создавая все условия для оплодотворения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)