Какой овощ лучше всего помогает похудеть
Вкусный помидор поможет избавиться от излишних кілогармів! Сообщает сайт Наша мама.
Ученые из университета Ридинга провели небольшое исследование-расследование. Помочь науке согласились 17 женщин среднего телосложения возрастом от 18 до 35 лет. Добровольцам предлагались сэндвичи на выбор: с морковью, помидорами или сливочным сыром. В результате, наиболее сытными оказались томатные вкусностей. Что и требовалось доказать.
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И еще несколько плюсов в пользу красной диеты – помидоры существенно снижают риск раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей и ускоряют заживление ран. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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