Какой овощ лучше всего помогает похудеть

magictr | 17.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Вкусный помидор поможет избавиться от излишних кілогармів! Сообщает сайт Наша мама.

Фрукты и овощи не только низкокалорийные, они также прогоняют приступы голода и снижают уровень гормонов аппетита. Помидор, настоящий чемпион по похудению. Главный томатный козырь – ликопин. Красный, расщепляющий жиры пигмент содержится в помидорах в более чем достаточном количестве. Он отвечает за чувство сытости, а в результате и удовлетворенности.

Ученые из университета Ридинга провели небольшое исследование-расследование. Помочь науке согласились 17 женщин среднего телосложения возрастом от 18 до 35 лет. Добровольцам предлагались сэндвичи на выбор: с морковью, помидорами или сливочным сыром. В результате, наиболее сытными оказались томатные вкусностей. Что и требовалось доказать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Идеально: ешь мороженое и худей

И еще несколько плюсов в пользу красной диеты – помидоры существенно снижают риск раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей и ускоряют заживление ран. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr