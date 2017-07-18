Какой напиток поможет тебе не стареть
Вкусный и ароматный напиток точно придется тебе по вкусу, сообщает сайт Наша мама.
Поистине, какао один из уникальнейших напитков. По мнению американских ученых, люди, употребляющие этот ароматный напиток ежедневно до 11 утра, стареют гораздо медленнее. Всеми любимое какао способствует нормальному функционированию клеток кожи и сохраняет ее молодость. К твоему сведению, какао – один из самых витаминизированных напитков, в нем есть и витамины, и все необходимые минералы.
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Кстати, именно сейчас, летом, замени кофе на какао. Ведь в какао меланин защищает кожу от негативных воздействий ультрафиолетового и инфракрасного излучения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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