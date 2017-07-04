Какой мужчина является идеальным для создания семьи?
Американские ученые из Калифорнийского университета заявили, что счастливое детство помогает мужчине создать крепкую семью. Эксперты проводили социологическое исследование на протяжении последних 70 лет.
Специалисты изучали мужскую поведение с собственной семьей. Позже ученые пытались выяснить, как прошло их детство. Эксперты сообщили, что 80% респондентов получили в юности хорошее воспитание, их родители много времени проводили с ними, что помогло им создать свою благополучную семью.
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Вторая группа испытуемых сообщила, что у них есть проблемы в семье. При этом респонденты заявили, что в юности росли не в благополучной семье.
Оказалось, что детский опыт влияет на мужчин. У респондентов, которые воспитывались в благополучных семьях, преимущественно сложился более крепкий семейный союз, чем у добровольцев с тяжелым детством.
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