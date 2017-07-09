Какой хлеб нельзя давать ребенку

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Даже полезные для маленького ребенка виды хлеба не всегда можно включать в детский рацион.

Свежеиспеченный хлеб в любом случае не рекомендуется давать ребенку по двум причинам. Во-первых, он очень мягкий, не требует жевания, а детские зубки очень важно нагружать работой. А во-вторых, вызывает сильное брожение в кишечнике, такой хлеб, по выражению диетологов, превращает пищеварительную систему в перегонный аппарат. Недаром специалисты приравнивают его к спиртосодержащих продуктов. А организму малыша спирт, образующийся в процессе брожения, уже точно ни к чему!

Вот почему свежий хлеб рекомендуется немного подсушивать – не до черствения, конечно, а чтобы каждый ломтик немного подсох с обеих сторон, но остался мягким внутри. Можно оставить его полежать открытым час-другой или подержать немного в разогретой духовке. Но и сильно пересушивать, хлебные ломтики, крошащиеся предлагать малышу опасно: вдруг он вдохнет мелкие частицы?

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“Старый” хлеб, произведенный более трех дней назад, тоже не подходит для детей, поскольку в нем уже вовсю расплодилась плесень. И то, что вы ее пока не видите, не означает, что батон сохраняет первозданную свежесть. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: www.2mm.ru

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