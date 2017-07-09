Какой хлеб нельзя давать ребенку
Даже полезные для маленького ребенка виды хлеба не всегда можно включать в детский рацион.
Вот почему свежий хлеб рекомендуется немного подсушивать – не до черствения, конечно, а чтобы каждый ломтик немного подсох с обеих сторон, но остался мягким внутри. Можно оставить его полежать открытым час-другой или подержать немного в разогретой духовке. Но и сильно пересушивать, хлебные ломтики, крошащиеся предлагать малышу опасно: вдруг он вдохнет мелкие частицы?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что стоит знать, если у вас будут близнецы
“Старый” хлеб, произведенный более трех дней назад, тоже не подходит для детей, поскольку в нем уже вовсю расплодилась плесень. И то, что вы ее пока не видите, не означает, что батон сохраняет первозданную свежесть. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: www.2mm.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
- Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)