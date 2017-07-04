Какой должна быть идеальная женщина?

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

какова идеальная женщина?

1. Прежде всего, идеальная женщина должна любить своего мужа несмотря ни на что, ведь каждый человек хочет быть уверенным в своей половинке.

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2. Кроме того, идеальная женщина должна уважать не только своего мужа, но и других людей, которые ему близки.

3. Идеал каждого мужчины всегда умеет сделать так. чтобы выглядеть непревзойденно.

4. Идеальная женщина должна быть верной, вызвать доверие. Каждый мужчина надеется иметь в своей любимой сопротивления.

5. Совершенная женщина должна уметь постоянно развивать себя, ведь только личность, которая постоянно развивается умеет заинтересовывать.

6. Кроме того, мужчины хотят видеть рядом с собой умных женщин. Однако в этом случае следует скорее говорить о мудрости. которую следует проявлять каждой женщине.

Напомним, ранее сайт “Здоровье” писал о том, как стать идеальной любовницей.

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