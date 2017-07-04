Какой диетический завтрак поможет тебе похудеть
Это не только вкусный и полезный завтрак, он убережет тебя от лишних калорий. Сообщает сайт Наша мама.
Составляющие:
кабачок 300 г;
яйца 5 шт .;
сыр твердый 50 г;
помидор 2 шт .;
соль и перец по вкусу;
базилик сушеный щепотка;
2 ст. л оливкового масла.
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Приготовления:
1. Овощи вымыть, кабачки очистить от кожуры.
2. Помидор и кабачки порежь кружочками.
3. Сыр натри на крупной терке.
4. В разогретую сковороду добавь масло и обжарить кабачки до исчезновения влаги.
5. Яйца, соль и перец взбей с помощью венчика, залей кабачки.
6. Накрой крышкой и готовь 10 минут.
7. За пять минут до готовности отправь к яйцам помидоры, сыр.
8. Готовь под крышкой еще 5 минут.
9. При подаче посыпь сушеным базиликом. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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