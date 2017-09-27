Какой самый лучший знак Зодиака: чем Вы лучше других?
2017-09-27 17:15
Какой самый лучший знак Зодиака: чем Вы лучше других?
Все знаки Зодиака разные. В этом нет никаких сомнений. Но астрологи решили составить рейтинг самых лучших знаков Зодиака, чтобы посмотреть, кто же в чем достигает лучших успехов.
Самый Сильный Знак Зодиака – Рыбы.
Астрологи считают, что самым сильным Знаком Зодиака являются Рыбы. Это довольно-таки странно, ведь представители данного созвездия очень впечатлительные и сентиментальные. Откуда же в них сила? В Рыбах заложено очень много внутренних ресурсов, которых не имеют другие созвездия. И когда, к примеру, упорные и амбициозные Овны и Козероги терпят поражение, Рыбы благодаря своей тонкости и гибкости занимают достаточно прочные позиции. Можно сказать, что Рыбы гнутся, но не ломаются.
Самый Привлекательный Знак Зодиака – Овен.
Самым привлекательным Знаком Зодиака считается Овен. Представители этого созвездия энергичны и активны. Им нет равных в любовных утехах. Овны привлекают к себе внимание благодаря харизме и внутренней очарования.
Самый Коварный Знак Зодиака – Скорпион.
Самым коварным Знаком Зодиака является Скорпион. Если представители этого созвездия начинают мстить, то их уже не остановишь. Они действуют самыми изощренными методами, их сложно в чем-то уличить и заподозрить. Скорпионы – самые злейшие и самые опасные враги, поэтому враждовать с ними лучше не стоит.
Самый Верный Знак Зодиака – Дева.
Самым верным Знаком Зодиака астрологи считают Деву. Люди данного созвездия стремятся найти партнера на всю жизнь и очень тщательно подходят к выбору своей второй половинки. И если они кого-то выбирают, то можно с полной уверенностью сказать, что изменять представители этого Знака Зодиака точно не будут.
Самый Красивый Знак Зодиака – Стрелец.
Самый привлекательный внешне Знак Зодиака – это Стрелец. Люди этого созвездия от природы внешне очень гармонично сложены, что дает им полное право называться самыми привлекательными. Кроме того, они всегда следят за своим внешним видом, что еще лучше позволяет подчеркнуть их естественную красоту и привлекательность.
Самый Добрый Знак Зодиака – Телец.
Самым добрым Знаком Зодиака является Телец. Он не любит конфликтовать, всегда мягок и тактичен в общении, что, конечно, само по себе является признаком его доброжелательности. Тельцы могут с легкостью предоставлять бесконечно безвозмездную помощь, тем самым, еще раз доказывая, что у них самое большое сердце.
Найвезучіший Знак Зодиака – Близнецы.
Самым везучим Знаком Зодиака являются Близнецы. Нередко они появляются в нужное время в нужном месте, что делает их более успешными по сравнению с другими созвездиями. Близнецы от природы оптимисты, и это уже составляет 90% их везения. Благодаря своей удачливости они еще по праву могут называться и самым счастливым Знаком Зодиака.
Семейный Знак Зодиака – Рак.
Самым семейным Знаком Зодиака считается Рак. У представителей данного созвездия семейные ценности стоят на первом месте. Они стремятся найти себе достойного партнера, с уютным домиком и нарожать кучу детей. Это самый идеальный Знак Зодиака для брака и серьезных отношений.
Самый эгоистичный Знак Зодиака – Лев.
Несмотря на свою бескрайнюю щедрость и дружелюбие, представители данного созвездия практически все делают в угоду своим желаниям, чтобы угодить своей Душе и своем Эго, и почувствовать какую-то радость от того, что они что-то в этой жизни, да и могут. Но это здоровый и полезный эгоизм. Они любят быть в центре внимания, это наполняет их энергией. Кроме того, Львы очень любят похвалу и лесть, и имеют в них большую потребность – на самом деле, эти знаки очень внутренне неуверенные в себе, и похвала помогает им убедиться, что они все делают верно и есть на высоте.
Самый общительный Знак Зодиака – Весы .
Самым общительным Знаком Зодиака считаются Весы. Им палец в рот не клади – дай только поболтать часок-другой. Представители этого созвездия находят удовольствие в новых знакомствах. В человеческой среде они чувствуют себя уверенно и легко. Им сложно выдержать даже один день одиночества.
Найзамкнутіший Знак Зодиака – Козерог.
Самым закрытым Знаком Зодиака является Козерог. Что на уме у людей данного созвездия, представить очень сложно! Они редко кому-либо доверяют свои чувства и переживания, и, чаще всего, на людях ведут себя безразлично и холодно. Но все это от хрупкости их внутреннего мира. Он настолько изящный, что любое постороннее вмешательство в их внутреннюю территорию может развалить его. Вот по этой причине они и допускают лишь избранных.
Самый Гениальный Знак Зодиака – Водолей.
Гениальнейшим Знаком Зодиака является Водолей. Представители этого созвездия всегда генерируют новые идеи. У них очень развита фантазия и творческое мышление. Но порой им не хватает сил довести до ума свои задумки, и поэтому, все их гениальные изобретения и проекты остаются непризнанными. Этим людям нужен качественный проводник их идей, и тогда они будут безусловно успешны.
Помните, что главное – быть лучшим для самого себя и каждый день становиться еще лучше за самого себя! Вот это и есть формула успеха!