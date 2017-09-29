Какой будет погода в Украине до конца недели
2017-09-28 15:31
Какой будет погода в Украине до конца недели
Осенняя прохлада задержится в стране на долго.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Rus.Media. По ее словам, до конца недели не будет потепления, а наоборот – заморозки продолжатся.
Температура воздуха будет оставаться низкой, особенно ночью. Ближайшей ночью температура будет колебаться в пределах 3-10 градусов тепла. На юге будет немного теплее, – отметила Диденко.
Днем во всех областях ожидается до +11+16 градусов, а теплее всего будет на Закарпатье – до+17+18. Синоптик также предупредил о туманы утром и вечером. Сухая погода продержится еще неделю.
“Осадки в Украине будут где-то с 4 октября. Сначала в западных областях, а впоследствии и на севере”, – подытожила Диденко.