Какой будет погода на этих выходных
2017-09-29 14:03
Какой будет погода на этих выходных
Средняя температура воздуха не будет превышать 16 градусов .
В ближайшие дни синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Средняя температура воздуха прогреется до +16 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Завтра в Украине средняя дневная температура составит 12-15 градусов тепла, в то же время ночью столбики термометра опустятся до 2-6 градусов с отметкой «плюс».
Согласно прогнозу синоптиков, на всей территории Украины ожидается облачная погода, без осадков. В столице будет ясно, температура воздуха днем 11-13 градусов тепла, ночью – от +2 до +4 градусов.
В воскресенье также ожидается солнечная погода. Днем столбики термометра покажут 11-15 градусов выше нуля, ночью – от 2 до 5 градусов с отметкой «плюс». В украинской столице прогнозируют облачную погоду, без осадков: днем +11…+13, ночью – +2…+4 градуса.