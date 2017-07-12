Какое питание поможет тебе забеременеть
Ученые утверждают, что с помощью правильного питания можно увеличить фертильность, сообщает сайт Наша мама.
Также по словам врачей, которые были представлены на ежегодном собрании Европейского союза репродукции человека и эмбриологии в 2017 году в Женеве, использование одной порции углеводов в день могло бы значительно улучшить ваши шансы на зачатие. Речь о быстрые углеводы – мучные изделия, картофель, печенье, сахар, сладкие напитки, пирожные, торты и т.д.
Диета с низким содержанием углеводов
Специалисты пояснили, что диета с высоким содержанием углеводов может повредить клетки спермы или даже повлиять на качество яйцеклеток женщины и сделать слизистую оболочку матки менее восприимчивой к имплантации.
Эксперты частично основывают свои рекомендации на исследовании, проведенном в 2013 году в Институте репродуктивной медицины штата Делавэр. Тогда в исследовании приняли участие 120 женщин, находящихся на лечении бесплодия. Женщины, которые потребляли меньше 40% углеводов, имели показатель беременности почти в два раза выше, чем у женщин с более высоким содержанием углеводов. Означает ли это, что вам нужно расстаться с хлебом? Не обязательно, но будет разумно ограничить количество углеводов.
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Например, можно съесть тост на завтрак или пасту на обед, то не стоит и то, и другое употреблять в один день. Сейчас лето, а это значит, что есть отличная возможность насытить организм витаминами и минералами. Овощи и зелень полезно сочетать с белковой пищей (мясо, рыба). На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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