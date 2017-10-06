Какими чарами владеют женщины, способны очаровать любого мужчину
2017-10-05 21:58
Какими чарами владеют женщины, способны очаровать любого мужчину
Самые сильные женские чары собраны в этом списке.
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Человек по своей природе не может без женщины, передает Rus.Media. Женщина как магнит притягивает к себе, завораживает и держит в своей власти. И самые сильные женские чары собраны в этом списке. Если правильно ими пользоваться, то счастливая жизнь будет обеспечена как женщине, так и мужчине.
Вы невероятно мягкие.
«Женщины всегда такие мягкие. Мне нравятся ваши животики, и как можно качнуться до ваших мягких груди»
Вы приятно пахнете.
«Мне нравится, как женщины пахнут. Это потрясающий микс шампуня, духов и всего остального, что вы там используете в душе. Женщины пахнут потрясающе. Почти все время»
Ваши материнские инстинкты.
«Женщина становится гораздо более теплой и заботливой к своим мужчинам – мужу, друзьям, — когда у нее появляется ребенок. А если вы готовите для нас, мы будем любить вас вечно»
Вы ѕекѕуальні в бикини.
«Вас можно любить только за одни бикини, в котором вы выглядите шикарно, сколько бы вы не жаловались на свою толстую фигуру»
Вы умеете слушать.
«Я лучше поговорю с подругой, когда мне надо решить какую-то эмоциональную проблему. Я чувствую, что она слушает меня лучше, чем кто-то из моих друзей-парней, и поможет лучше разобраться в себе»
Вы можете легко рассказать о своих чувствах.
«Иногда вы думаете, что нам все равно, потому что мы не сидим как ваши подружки и не делимся мыслями о том, как я рад, что встретил ее. Просто нам трудно это делать. Вам же очень легко говорить о своих чувствах».
Вы отлично нам подходите в постели.
«Кажется, женское тело идеально подходит мужски, особенно если лечь в позе ложки – это просто прекрасно»
Вы не боитесь плакать и быть эмоциональными.
«Иногда я завидую, насколько женщинам можно показывать все свои эмоции. Мужчины тоже хотят плакать, или оправдывать плохое настроение ПМС, или вести себя как малые дети, но мы сдерживаемся и ведем себя как мачо. Это выматывает»
Ваше тело прекрасно.
«В каждом женском теле столько личного и уникального! Просто смотреть, как женщина идет по улице – это гораздо интереснее, чем наблюдать за мужчиной. Все дело в бедрах, как вы ими крутите, как Шакира пела «hips don’t lie».
Вы ужасно ѕекѕуальні на каблуках.
«Ничто не украшает ваши ноги так, как ѕекѕуальная пара туфель на каблуке. Нам это нравится, даже если так вы становитесь немного выше нас. Просто не забывайте носить с собой балетки в сумке, потому что это раздражает – постоянно слышать ваше нытье под конец вечера»
Вы отлично выглядите даже в пижаме.
«Нам нравится, когда вы наряжаетесь на улицу, но есть что-то очень ѕекѕуальне и в том, когда вы дома, без макияжа и в простой пижаме».