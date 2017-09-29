Какими будут цены на бензин – прогноз
2017-07-17 09:20
Какими будут цены на бензин – прогноз
Цена бензина на АЗС зависит от стоимости нефтепродуктов на европейских рынках и курса доллара.
Цены на бензин больше не будут снижаться, говорят эксперты , передает Rus.Media.
Сейчас заправить легковушку с баком на 48 л бензином “А-95” дешевле на 24 гривны, чем месяц назад. Заправить “А-92” – дешевле на 60 гривен, а дизтопливом – на 30 гривен. Однако стоимость топлива в этом месяце или стабилизируется, или постепенно пойдет вверх, прогнозируют эксперты. Как изменятся цены на бензин?
Почему цены на топливо в июне снизились
Цена бензина на АЗС зависит от стоимости нефтепродуктов на европейских рынках и курса доллара. Украинские компании расплачиваются за импортные нефтепродукты и платят налоги в валюте. Поэтому ценники на заправках напрямую зависят от курса гривни. Весь месяц национальная валюта только укреплялась, а стоимость нефти была относительно стабильной. К тому же объемы продаж существенно не изменились. Это главные причины удешевления бензина на заправках, отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Так, литр 95-го подешевел на 52 копейки, 92-го – на 1,27 гривны. Дизтопливо стало дешевле на 64 копейки, чем месяц назад.
Однако, по словам заместителя директора научно-технического центра “Психея” Геннадия Рябцева, заправки пошли на снижение цен, чтобы стимулировать спрос.
“Благодаря тому, что нефтепродукты на границе дешевели – снизились цены в оптовых продажах. Это отразилось на ценах на заправках. Чтобы стимулировать спрос, компании пошли не только на увеличение скидок для постоянных клиентов, но и на снижение стоимости цен на стелах”, – говорит эксперт.
Какими будут цены на бензин в июле-августе
Подорожание доллара на одну гривну спровоцирует поднятие цен на бензин и дизтопливо на 60-70 копеек за литр, отмечает Геннадий Рябцев. Если нефть подорожает на 1%, то бензин снова подорожает на 10 копеек за литр. Однако пока ситуация стабильная, причин к росту цен на топливо нет, уверены эксперты. Вместе с тем, нет факторов для дальнейшего снижения стоимости бензина. По словам Дмитрия Марунича, потенциал для удешевления нефтепродуктов в Украине уже исчерпан. А подорожание нефти на мировом рынке с начала недели существенно не повлияет на рынок.
Сейчас цены на бензин вышли на уровень, который соответствует рынку, добавляет Геннадий Рябцев. Снижение цен в дальнейшем возможно только в крупных сетях, которые могут увеличить скидки лояльным клиентам.
Эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук отмечает, поскольку давления на рынок нет – он работает в условиях жесткой конкуренции, и никто не заинтересован повышать цены на топливо.