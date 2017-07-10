Каким должен быть уход за проблемной кожей?
Выбираем качественную косметику
Уход за лицом должен включать три основные этапа: очищение, тонизирование и увлажнение. Эффективными являются косметические средства Vichy Normaderm, которые состоят из натуральных компонентов и протестированы дерматологами.
Для умывания используйте гель, предназначенный вашему типу кожи и протирать лицо дважды в день, утром и перед сном. Многие женщины пренебрегают умыванием сразу после сна и приступают к нанесению тонального крема, что категорически запрещено и такая привычка ускоряет появление морщин и инфекций.
Скрабирование лица необходимое для удаления ороговевшего слоя эпидермиса, а также отмерших клеток. Если у вас часто возникают акне или покраснение, то покупайте средства в виде пенок. При этом слегка массируйте лицо используя специальные перчатки.
Раз в месяц необходимо посещать косметолога для проведения ультразвуковой или механической чистки. Эту процедуру проводят, независимо от того, кожа проблемная. Профессиональная чистка позволяет убрать недостатки и предотвратить появление жирного блеска.
Не экономьте деньги на тониках, которые предназначены для снятия воспалительных процессов и питания кожи. Важно помнить, что это средство не должен содержать спирта, чтобы не пересушивать кожу. Это средство является особенно удобным в путешествиях, поскольку не занимает много места в вашей сумочке и позволяет умыть лицо, находясь в самолете или поезде.
Для увлажнения выбирайте крем в зависимости от вашего возраста и наносите его как основу под макияж, а также после использования тоника. Не используйте мыло, которое пересушивает кожу и нарушает водный баланс.
Народная медицина
Людям с проблемной кожей можно протирать лицо соком алоэ, который заживляет раны и является недорогим средством. Эту процедуру необходимо проводить хотя бы два раза в неделю.
Также можете купить настойку каланхоэ и наносите безпсередньо на акне. Но этот препарт может пересушивать кожу, поэтому увлекаться им не стоит.
Людям с проблемной кожей стоит отказаться от жирной пищи и алкогольных напитков. А также добавьте в рацион побольше витаминов и микроэлементов а также ешьте рыбу и большое количество сыра. Летом старайтесь не использовать тонального крема, а замените на рассыпчатую пуду. Записывайтесь на профессиональные пилинги и делайте массаж лица.
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