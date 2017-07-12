Каким должен быть идеальный завтрак?

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Идеальный завтрак

– Употребляйте белок.
Булочки или рогалики оставьте на потом – позавтракайте яичницей или греческим йогуртом. Полезным будет сочетание йогурта с орешками и ягодами. Продукты, богатые углеводами, заставят вас чувствовать усталость и тяжесть весь день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Едим все и худеем: 7 советов

– Зеленый чай на завтрак.
Этот напиток считается самым эффективным активатором метаболизма. Употребляйте его без молока или сахара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr