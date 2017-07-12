Каким должен быть идеальный завтрак?
12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
– Употребляйте белок.
Булочки или рогалики оставьте на потом – позавтракайте яичницей или греческим йогуртом. Полезным будет сочетание йогурта с орешками и ягодами. Продукты, богатые углеводами, заставят вас чувствовать усталость и тяжесть весь день.
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– Зеленый чай на завтрак.
Этот напиток считается самым эффективным активатором метаболизма. Употребляйте его без молока или сахара.
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