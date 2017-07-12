Каким десертом можно побаловать себя, если ты на диете
Вкусный и диетический малиновый чизкейк!
Составляющие:
малина 200 г;
сливочный сыр 300 г;
сметана 200 г;
печенье бисквитное 100 г;
сахарная пудра 180 г;
желатин 16 г;
грецкие орехи 20 г
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Приготовления:
1. Помой и просуши малину.
2. Замочи желатин.
3. Растопи сливочное масло.
4. Орехи и печенье измельчи в блендере.
5. Измельченное печенье смесей с маслом и выкладывай на дно и стенки формы.
6. Отправьте форму в холодильник.
7. Малину перемели в пюре, отвари до закипания, добавь в нее желатин и перемешай.
8. Соедини Сметану с творогом и сахарной пудрой, взбить в полученную массу.
9. Смешай ее с малиновым пюре.
10. Полученную смесь вылей в форму с застывшим печеньем и поставь на 2 часа в холодильник. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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