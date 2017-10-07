Каким было детство без гаджетов
07.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-06 17:30
Каким было детство без гаджетов
Трогательная фотоподборка.
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Современные малыши стремительно осваивают сложную технику, сами звонят бабушкам по скайпу и собирают пазлы на айпадах, едва научившись стоять на ногах, передает Rus.Media.
Тогда как недавно, вооружившись собственным воображением вместо смартфонов, дети днями играли на улице, запускали бумажные кораблики в ручей и активно познавали мир.
Глядя на эти исторические фотографии, можно четко осознать, как сильно современные технологии изменили детство.
Каким было детство без гаджетов: трогательная фотоподборка