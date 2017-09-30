Каким будет курс доллара уже этой зимой
2017-09-29 18:47
Каким будет курс доллара уже этой зимой
Если в этом году будет длинная и морозная зима, доллар легко перескочит отметку 31.
Курс гривны весь сентябрь медленно, но уверенно идет вниз. Речь идет не о стремительное падение – процесс очень плавный и имеет вполне естественные причины. Однако можно констатировать, что рост доллара – это не качели на валютном рынке, а тенденция, передает Rus.Media.
Сегодня Нацбанк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на уровне 26,52 гривны за доллар. Если подводить валютный итог сентября, то лучшей характеристикой ситуации будет лаконичное – наивысшим курс гривны был 1 сентября. Далее постепенно опускался.
В принципе, причин для паники пока нет. Традиционно лето становится периодом укрепления гривны и дефляции, а осенью доллар растет. Заработанные летом на сезонном рынке гривны украинцы переводят в доллары, плюс компании с импортными контрактами запасаются валютой под осенние контракты.
Бизнес оживает после летнего периода отпусков и это влияет на курс. Так или иначе, но ключевой вопрос не “сколько будет стоить доллар сегодня или завтра”, а прогноз на среднесрочную перспективу. То есть полгода-год. Для этого стоит разобраться в причинах падения гривны и их весомости.
В Нацбанке заявляют, что проблемы с очередным траншем МВФ (в НБУ их мягко называют “смещением графика”) на курс никак не влияют. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурій.
По его словам, на рынок скорее повлияли объемы поступлений от экспорта и психологические факторы. Что не так с экспортом непонятно – цены на мировых сырьевых рынках для нас пока благоприятные, урожай собрали хороший. Правда, рост зарплат в Украине привело к росту покупки импортных товаров, что слегка перекосило внешнеторговый баланс.
Следующей причиной падения гривны Чурій называет “спекуляции в СМИ относительно ожидаемой девальвации гривны”. Обвинять во всех бедах паникеров-журналистов и доверчивое население, конечно, проще. Лекарство от всех экономических болезней. Вот только, как показывает опыт, совершенно неэффективны.
Курс уверенно держался на уровне 25 гривен за доллар с небольшими колебаниями все лето, поэтому причин для паники не было. И истерических публикаций в изданиях, заслуживающих доверия, не наблюдалось. Поэтому эта причина свидетельствует скорее о личных проблемах заместителя главы НБУ, о чем объективную реальность.
Вообще-то ничего хорошего в смещении графика траншей МВФ нет. Потому что график наших выплат остается без изменений. До конца года Украина должна отдать МВФ чуть более миллиарда долларов. А больше всего денег придется отдать в следующем году, и самыми тяжелыми станут февраль, май, август и ноябрь.
В этом году сумма по обслуживанию внешнего долга на 32% превышает сумму основных выплат по долгам перед МВФ. Будут ли эти выплаты давить на курс гривны? Безусловно.
Правда, у нас достаточно хорошая ситуация с золотовалютными резервами, но выплата без транша – всегда стресс. Однако эти расчеты далеко не главная угроза курса украинской валюты.
Ключевым фактором, который определит курс гривны до весны цены на мировых рынках. Цены на то, что мы продаем и на то, что мы покупаем. Главной статьей расходов валюты для Украины является закупка импортных энергоносителей. Газ, нефть, нефтепродукты, а теперь еще и уголь в немалых объемах.
Если зима будет теплой, то мы купим меньше, да и не только мы. То есть на рынке будет избыток предложения. В случае затяжных морозов цена поползет вверх вместе с необходимыми объемами.
Второй момент – цены на сырье, которое мы экспортируем. Если спрос останется на нынешнем уровне или покажет небольшой рост, гривна не упадет, а может даже снова укрепиться.
К сожалению, это типичные риски для сырьевых экспортеров.
Таким образом, очевидно, что ответ мы получим зимой, а результат не заставит себя ждать до марта. А пока выход курса на отметку 27-28 гривен за доллар к концу года, это вполне нормальная цифра. Которую, в принципе, и было заложено в проекте государственного бюджета.
Среднегодовой курс гривны, заложенный в госбюджет Минфином, составляет 29,3 грн/доллар. Нацбанк прогнозирует снижение курса гривны до 30,1 гривен за доллар на конец 2018 года. Так что все по графику – на 28 входим в 2018 год, финишируем на 30,1 в среднем получаем искомые 29,3 гривны за доллар. Все плавно и безболезненно. Если не форс-мажор, о котором я писал выше.
Правда, на днях премьер Гройсман заявил, что эти 29,3 гривны за доллар – просто техническая цифра. Курс будет плавать в зависимости от работы экономики, ситуации на рынках и успешного проведения реформ. Глава правительства считает, что на самом деле вряд ли произойдет такое падение национальной валюты. Гройсман прав.
Курс у нас плавающий, от фиксированного мы отказались. Поэтому заложенные в бюджетный законопроект цифры и оценки Нацбанка – это декларация о намерениях. Подкрепленная, правда, прогнозам и ресурсами. А также надеждами и верой в лучшее. Но плавающий курс в результате поставит окончательную оценку. Не факт, что приятную, но, безусловно, заслуженную. В общем, весна покажет.