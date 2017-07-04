Каких продуктов следует остерегаться летом, если у ребенка аллергия
Мы собрали для вас наиболее аллергические фрукты и ягоды.
Ягоды-аллергены
Одной из первых летом можно купить клубнику. Хорошо, если ягода попала к вам на стол с грядки и не обработана нитратами. В любом случае, через свою окраску эта ягода попадает в список летних продуктов-аллергенов. Сюда же относим и малину, черную и красную смородину, чернику, ежевику и шелковицу.
Как выявить аллергию у ребенка на летние продукты?
Чаще всего аллергия на фрукты и ягоды можно обнаружить снаружи: покраснение щек, могут появиться мелкие красные высыпания, пищевая крапивница, диарея, запор и даже отеки! Не спешите кормить малыша целой миской витаминов, сначала важно понять, как организм малыша отреагирует на тот или иной летний продукт. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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