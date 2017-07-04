Каких продуктов следует остерегаться летом, если у ребенка аллергия

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Мы собрали для вас наиболее аллергические фрукты и ягоды.

Фрукты-аллергены
Цитрусовые круглый год можно найти на полках супермаркетов. Но стоит знать, что апельсины, грейпфруты, мандарины могут вызвать аллергию у ребенка. Летом также в роли аллергенов могут выступать бананы, абрикосы, персики, сливы, темные сорта винограда. С особой осторожностью нужно давать экзотические фрукты, например, манго, папайю, помола и т.д. Эти продукты не выращиваются в нашей местности, поэтому реакция организма может быть непредсказуемой.

Ягоды-аллергены
Одной из первых летом можно купить клубнику. Хорошо, если ягода попала к вам на стол с грядки и не обработана нитратами. В любом случае, через свою окраску эта ягода попадает в список летних продуктов-аллергенов. Сюда же относим и малину, черную и красную смородину, чернику, ежевику и шелковицу.

Как выявить аллергию у ребенка на летние продукты?
Чаще всего аллергия на фрукты и ягоды можно обнаружить снаружи: покраснение щек, могут появиться мелкие красные высыпания, пищевая крапивница, диарея, запор и даже отеки! Не спешите кормить малыша целой миской витаминов, сначала важно понять, как организм малыша отреагирует на тот или иной летний продукт. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Как научить детей выговаривать “Р”?
  • 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr