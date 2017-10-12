Каких чудес ожидать в октябре месяце всем знакам Зодиака? Раскрывает тайны Павел Глоба
2017-10-12 19:15
Каких чудес ожидать в октябре месяце всем знакам Зодиака? Раскрывает тайны Павел Глоба
Известный астролог Павел Глоба поделился с нами своими прогнозами на октябрь и рассказал, каких чудес ждать каждому знаку зодиака.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Овен
Дорогие Овны, вас ждет чудо завершения. Дела, которые мучили вас на протяжении нескольких месяцев, а то и лет наконец завершатся, чтобы дать место чему-то новому и лучшему…Не сопротивляйтесь изменениям.
Телец
Тельцов ожидает чудо ясновидения и ясности. Вы почувствуете это как будто кто-то снял с вас розовые очки. Так, увиденное может не понравиться вам-но если вы начнете что-то менять, ваши действия увенчаются грандиозным успехом.
Близнецы
Для Близнецов чудеса октября будут проявляться в мелочах. Будьте внимательны к знакам, которые вам посылают свыше, не игнорируйте казалось бы незначительные мелочи.
Рак
Для вас октябрь готовит чудеса побед. Месяц не будет легким, но вы справитесь и победы вас просто окрылят. Уже в конце месяца вы сможете почувствовать как все стало налаживаться.
Лев
Вы готовы биться за важные для вас вещи? Не сдавайтесь, пожалуйста. Для вас октябрь приготовил чудо удачи-в самой трудной ситуации вам неожиданно повезет.
Дева
Для вас октябрь приготовил чудеса встреч. Вы убедитесь, что окружены лучшими людьми, которые всегда готовы прийти вам на помощь. Если вы нуждаетесь в помощи, пусть даже самой незначительной-не отвергайте ее.
Весы
Весы, у вас весь октябрь -сплошное чудо. Не пропускайте свои возможности мимо, наступил период действий. Действуйте-и все у вас будет получаться хорошо.
Скорпион
Для вас чудо октября-это чудо момента. Наслаждайтесь каждой секундой и вы увидите как удача буквально преследует вас…
Стрелец
Стрельцы получат особое чудо октября-чудо равновесия. Пришло время разобраться, что же действительно важно для вас и чего вы хотите больше всего.
Козерог
Козероги, ждите нового. Для вас октябрь несет чуде изменения Судьбы. Сейчас вы можете много чего…
Водолей
Водолейчики, вы же сами знаете, что чудеса подстерегают вас каждый день. Для вас октябрь не станет исключением…Важно позволить добрым чудесам случаться с вами…
Рыбы
Все чудеса октября попадают словно осенние листья, к вашим ногам. Сгребайте в охапку!