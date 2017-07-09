Какие женские качества нервируют мужчин
Будь осторожна и не злоупотребляй этими качествами, чтобы не ссориться со своим любимым.
2. Беспомощность
Каждая из нас хочется видеть рядом с собой сильного мужчину, который в любой момент может прийти на помощь и решить все проблемы. Но это вовсе не означает, что все даже очень мелкие проблемы нужно сваливать на мужские плечи. Часть проблем можно решить и самой.
3. Ревность
Мужчины по природе своей полигамны и, следовательно, дают женщинам больше поводов для ревности. Ревность должны быть приятными, немного щекотать нервы. Но не стоит ревновать мужчину к каждой женщине. Этим ты только докажешь ему, что он востребован, и ухудшишь свое положение. Не стоит устраивать ему сцены и истерики. Рано или поздно все имеет свой конец. И если ты вовремя не остановишься – финал может быть плачевный.
4. Принуждение
Многим из нас хочется подмять под себя мужчину и заставить его беспрекословно подчиняться женской воле и женскому разуму. Помни, что не всех мужчин можно превратить в подкаблучников. И не стоит заставлять мужчину делать то, чего он не хочет, например, пойти с тобой к твоим подругам, или сделать очередной обход по магазинам. Есть много вещей, которые просто утомляют мужчин.
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5. Болтливость
Если ты думаешь, что разговорчивая женщина – находка для мужчины, то глубоко в этом ошибаешься. С одной стороны, сама того не замечая, ты открываешь ему все карты, а с другой – чрезмерная болтливость утомляет вторую половинку.
6. Секс, как оружие в достижении цели
Если ты думаешь, что при помощи секса можно всего добиться, то сильно ошибаешься. Да, мужчины любят секс и любят сексуальных женщин, но полными тягтіями их считать тоже не стоит. Они не настолько наивны, как тебе кажется.
7. Непунктуальность
Мы хотим чтобы мужчина был пунктуален, а сами становимся не лучше. Да, можно задержаться, но не более, чем на 10 минут. Мелочь, но она может стать причиной ссоры. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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