Какие женские качества нервируют мужчин

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Будь осторожна и не злоупотребляй этими качествами, чтобы не ссориться со своим любимым.

1. Притворство
Порою, женщины идут на любые притворства, только бы достичь своей заветной мечты. Часто изображают оргазм, хотя их организм далек от этого, говорят мужчине, что он единственный и неповторимый, хотя на стороне есть любовник. Это не курс актерского мастерства – это жизнь, и в чем гарантия, что ваша роль удалась, и ты оказалась опытной актрисой.

2. Беспомощность
Каждая из нас хочется видеть рядом с собой сильного мужчину, который в любой момент может прийти на помощь и решить все проблемы. Но это вовсе не означает, что все даже очень мелкие проблемы нужно сваливать на мужские плечи. Часть проблем можно решить и самой.

3. Ревность
Мужчины по природе своей полигамны и, следовательно, дают женщинам больше поводов для ревности. Ревность должны быть приятными, немного щекотать нервы. Но не стоит ревновать мужчину к каждой женщине. Этим ты только докажешь ему, что он востребован, и ухудшишь свое положение. Не стоит устраивать ему сцены и истерики. Рано или поздно все имеет свой конец. И если ты вовремя не остановишься – финал может быть плачевный.

4. Принуждение
Многим из нас хочется подмять под себя мужчину и заставить его беспрекословно подчиняться женской воле и женскому разуму. Помни, что не всех мужчин можно превратить в подкаблучников. И не стоит заставлять мужчину делать то, чего он не хочет, например, пойти с тобой к твоим подругам, или сделать очередной обход по магазинам. Есть много вещей, которые просто утомляют мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что никогда не стоит делать ради мужчины

5. Болтливость
Если ты думаешь, что разговорчивая женщина – находка для мужчины, то глубоко в этом ошибаешься. С одной стороны, сама того не замечая, ты открываешь ему все карты, а с другой – чрезмерная болтливость утомляет вторую половинку.

6. Секс, как оружие в достижении цели
Если ты думаешь, что при помощи секса можно всего добиться, то сильно ошибаешься. Да, мужчины любят секс и любят сексуальных женщин, но полными тягтіями их считать тоже не стоит. Они не настолько наивны, как тебе кажется.

7. Непунктуальность
Мы хотим чтобы мужчина был пунктуален, а сами становимся не лучше. Да, можно задержаться, но не более, чем на 10 минут. Мелочь, но она может стать причиной ссоры. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr