Какие завтраки помогут вам похудеть
Включите эти продукты в утреннее меню и худейте!
Свежие ягоды
Лето – идеальное время для того, чтобы есть свежие овощи, фрукты и ягоды. Утром особенно полезны малина и черника. Дело в том, что они богаты клетчаткой, которая надолго обеспечивает чувство сытости и улучшает пищеварение. Свежие ягоды можно добавлять в йогурт, творог, каши или готовить с ними полосе.
Яйца
По данным последних исследований, люди с излишним весом, в течение года съедают на завтрак два яйца, сбросили на 65% больше веса, чем те, кто заменял яйца бутербродом с такой же энергетической ценностью. Яйца помогают сбалансировать уровень сахара в крови, обеспечивают организм необходимым белком и содержат много питательных веществ.
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Полосе
Смузи – это измельченные в блендере свежие ягоды, фрукты, овощи, зелень. В процессе приготовления они не подвергаются термической обработке, поэтому не теряют своих полезных свойств. Если ты используешь при приготовлении смузи молоко, лучше остановиться на молоке с низким содержанием жира.
Хлопья
Готовые завтраки вполне могут стать основой сбалансированного рациона. Они содержат медленные углеводы, которые рекомендуют употреблять диетологи. Медленные углеводы, в отличие от быстрых, расщепляются длительное время, дольше обеспечивая организм энергией. Благодаря этому человек не чувствует голода между основными приемами пищи. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: ivona.bigmir.net
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