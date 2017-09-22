Какие ВУЗЫ самые популярные среди украинских абитуриентов. Инфографика
2017-09-22 17:34
Какие ВУЗЫ самые популярные среди украинских абитуриентов. Инфографика
В КНУ имени Тараса Шевченко поступила 58 тыс. 851 заявление.
Во время вступительной кампании этого года самыми популярными среди поступающих стали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” и Львовский национальный университет имени Ивана Франко, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
По данным МОН, в КНУ поступило 58 тыс. 851 заявление от 27 тыс. 112 поступающих, до КПИ – 50 тыс. 226 заявлений от 20 тыс. 952 поступающих, в ЛНУ – 48 тыс. 937 заявлений от 22 тыс. 790 поступающих.
На четвертом месте в топ-10 расположилась Львовская политехника – туда поступило почти 43,5 тыс. заявлений от более 20,5 тыс. поступающих.
Почти одинаковое количество заявлений подали в Киевский национальный торгово-экономический университет (34 тыс. 520) и Национальный авиационный университет (34 тыс. 336).
Узнайте больше о рейтинг украинских ВУЗОВ по количеству заявлений абитуриентов из инфографики ниже.