Какие выделения — нормальные?
2017-10-16 16:19
Какие выделения — нормальные?
Очень интимный вопрос.
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Не все выделения признаки патологий. Некоторые являются нормой, причем даже необходимым, передает Rus.Media.
Вестники полового созревания
Примерно за год до первой менструации можно заметить следы на белье. Эти выделения не имеют ни цвета, ни запаха и свидетельствуют о подготовке женского организма до достижения половой зрелости. Они будут сопровождать вас до периода наступления менопаузы.
Здоровая норма
Нормальные выделения имеют слабый кисловатый запах, неяркий цвет (от прозрачного до светло-желтого), не вызывают раздражения слизистых оболочек и дискомфорта. Они выполняют различные функции: защищают от инфекций, помогает сперматозоиду проникнуть в организм или играют роль смазки при половых контактах.
Их регулярное появление — признак здорового функционирования твоей репродуктивной системы. Кстати, если никаких выделений нет вообще или отсутствует менструация, следует обратиться к врачу — это может служить сигналом нарушений.
После родов
В течение 38 недель после родов нормой является наличие кровянисто-слизистых выделений, так называемых «лохий» (не путать с месячными).
После аборта такие выделения в течение месяца тоже считаются нормой. В них не должно быть неприятного запаха, а ты не должна чувствовать боли.
Не бойся розового
Примесь розового цвета появляется в отделяемом при приеме оральных контрацептивов или наличии внутриматочной спирали. Такие выделения называются «споттинг» — они появляются в период адаптации к приему противозачаточных средств первые 34 месяца. В течение этого периода организм привыкает к мікродозам гормонов или наличия инородного тела в полости матки. Но если эти выделения сохраняются более 4 месяцев, имеют тенденцию к усилению или сопровождаются болевым синдромом — это повод обратиться к врачу.
Стоп-сигналы
Выделения насыщенного желтого, зеленого, коричневого или черного цвета, которые сопровождаются резким запахом, зудом, температурой и болью внизу живота — это не норма. Они свидетельствуют о патологических процессах в организме.
Причиной могут быть воспалительные заболевания, такие как хламидиоз, гонорея, трихомониаз, микоплазмоз и другие.
Кровянистые (менструальные) или гнойные выделения — повод срочно обратиться к врачу. Такие выделения могут быть симптомами множества заболеваний: хламидиоза, гонореи, кисты, эрозии шейки матки и даже рака.
Молочница — враг комфорта
Молочница — это заболевание, вызванное грибами рода Candida. Эти грибки поражают слизистые оболочки, вызывая зуд, жжение, дискомфорт. Выделения носят «творожистый» характер, за что в народе их принято называть «молочница». Никакого резкого запаха при молочнице не бывает.
Заболевание может быть вызвано разными причинами: приемом антибиотиков, лишней интимной гигиены с использованием антибактериального мыла или, наоборот, пренебрежением гигиеной, беременностью, сахарным диабетом, хроническим стрессом, погрешностями в питании, например, употреблением пива, шампанского и сладкого.
Кандидоз нужно лечить вовремя, используя индивидуально подобранные гинекологом препараты и схемы, а не одной разрекламированной таблеткой.
Если вовремя и грамотно не пролечить кандидоз, могут появиться осложнения: воспалительные процессы шейки, полости матки, мочевыделительного тракта.
Временные трудности
Иногда ненормальные выделения носят временный характер, например, вследствие дисбактериоза, при снижении иммунитета, ОРВИ, приеме антибиотиков. Они проходят сами с полным восстановлением организма.
Во время овуляции (примерно середина цикла) интенсивность и густота выделений может увеличиваться. То же самое может быть и за несколько дней до месячных.
Во время секса
Во время полового акта достаточное количество секрета влагалища, шейки матки и парауретральных желез является важной основой приятных ощущений. В противном случае, если выделений недостаточно, ты рискуешь получить микротрещины, зуд, дискомфорт и присоединения инфекции.
Помни, что выделения из влагалища не приносят дискомфорт, скорее всего, абсолютно безопасны. Но если изменились их количество, цвет, запах и консистенция, появилось раздражение, то стоит обратиться к гинекологу немедленно.