Какие вещи очень важные для отношений

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Отношения

Умение слушать

Разговаривать умеют и любят почти все, а вот слушать – единицы.

Как развить умение слушать? Старайтесь концентрироваться на том, что говорит ваш собеседник и не отвлекаться на свои мысли. Зацікавтеся тем, что он говорит, а если никак не получается – зачем тогда вообще разговаривать?

Умение быть спонтанным

Одни люди любят полную спонтанность в действиях, другие предпочитают постоянство и надежность. Но в любом случае без толики спонтанности, фантазии и неожиданных поступков «в потоке» будет скучно.

Спонтанность не позволяет отношениям стать частью серых будней, делает их интересными и красочными, обеспечивает много приятных воспоминаний.

Делать что-то хорошо

Не важно, чего касается ваше умение – классно водить автомобиль, виртуозно играть на гитаре или бегло разговаривать на трех языках. Людей всегда восхищает чужое мастерство, чего бы она не касалась.

Как научиться? Просто найдите себе любимое дело и оттачивайте навыки до совершенства. Кстати, если у вас нет отношений в данный момент, это поможет их завести – как только вы погружаетесь в любимое дело и забываете о желании завести отношения, они волшебным образом появляются в вашей жизни.

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