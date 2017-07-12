Какие вещи очень важные для отношений
Умение слушать
Разговаривать умеют и любят почти все, а вот слушать – единицы.
Как развить умение слушать? Старайтесь концентрироваться на том, что говорит ваш собеседник и не отвлекаться на свои мысли. Зацікавтеся тем, что он говорит, а если никак не получается – зачем тогда вообще разговаривать?
Умение быть спонтанным
Одни люди любят полную спонтанность в действиях, другие предпочитают постоянство и надежность. Но в любом случае без толики спонтанности, фантазии и неожиданных поступков «в потоке» будет скучно.
Спонтанность не позволяет отношениям стать частью серых будней, делает их интересными и красочными, обеспечивает много приятных воспоминаний.
Делать что-то хорошо
Не важно, чего касается ваше умение – классно водить автомобиль, виртуозно играть на гитаре или бегло разговаривать на трех языках. Людей всегда восхищает чужое мастерство, чего бы она не касалась.
Как научиться? Просто найдите себе любимое дело и оттачивайте навыки до совершенства. Кстати, если у вас нет отношений в данный момент, это поможет их завести – как только вы погружаетесь в любимое дело и забываете о желании завести отношения, они волшебным образом появляются в вашей жизни.
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