Какие ваши фразы сломают жизнь ребенку
Будьте осторожны, ведь на первый взгляд это довольно простые слова, сообщает сайт Наша мама.
“Ты же старше”
А такую фразу чаще всего слышат первенцы. Прежде, чем акцентировать внимание на том, что старший ребенок в чем-то виновата, задумайтесь, как это отразиться на отношениях между вашими детьми. Ведь часто, старший брат или сестра начинает чувствовать себя нянькой, не испытывая при этом теплых чувств к молодому члену семьи.
“Не плачь”
Принято считать, что такая фраза способна воспитать сильного духом человека, но на самом деле мы заставляем малыша подавлять свои чувства. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не приводит. Мало того, что в будущем ребенок не будет уметь проявлять свои чувства, так и подавление эмоций может привести к серьезным психосоматическим заболеваниям.
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“Помолчи, когда взрослые говорят”
Когда ребенок слышит эту фразу, он чувствует себя ненужным. Вместо того, чтобы кричать на свое чадо, расскажите ему об основных правилах поведения в присутствии взрослых. В противном случае ребенок вырастет замкнутым человеком с заниженной самооценкой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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