Какие ваши фразы сломают жизнь ребенку

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Будьте осторожны, ведь на первый взгляд это довольно простые слова, сообщает сайт Наша мама.

“Не делай этого”
По мнению психологов, любые запреты лишают ребенка инициативы. Несмотря на то, что подобные фразы практически всегда продиктованы соображениями безопасности, малыш этого не понимает. Поэтому, как только вы наказываете ребенка после нарушения запрета, он начинает думать, что любая инициатива с его стороны будет воспринята вами в штыки. Так вырастают безынициативные дети.

“Ты же старше”
А такую фразу чаще всего слышат первенцы. Прежде, чем акцентировать внимание на том, что старший ребенок в чем-то виновата, задумайтесь, как это отразиться на отношениях между вашими детьми. Ведь часто, старший брат или сестра начинает чувствовать себя нянькой, не испытывая при этом теплых чувств к молодому члену семьи.

“Не плачь”
Принято считать, что такая фраза способна воспитать сильного духом человека, но на самом деле мы заставляем малыша подавлять свои чувства. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не приводит. Мало того, что в будущем ребенок не будет уметь проявлять свои чувства, так и подавление эмоций может привести к серьезным психосоматическим заболеваниям.

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“Помолчи, когда взрослые говорят”
Когда ребенок слышит эту фразу, он чувствует себя ненужным. Вместо того, чтобы кричать на свое чадо, расскажите ему об основных правилах поведения в присутствии взрослых. В противном случае ребенок вырастет замкнутым человеком с заниженной самооценкой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

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