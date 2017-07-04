Какие темы не стоит обсуждать с мужем?

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Темы для разговора с мужчиной

Правило № 1. Бывшие – это не тема для дискуссии

Дорогие девушки, просто поверьте, что для вашего семейного благополучия будет гораздо лучше, если тема бывших так и останется нераскрытой. И пожалуйста, давайте без интимных подробностей.

Если вы будете неуважительно отзываться о своих бывших, то у текущего мужа может возникнуть сразу несколько подходящих вопросов: “А почему ты вообще с ним встречалась, если он такой плохой? Про меня ты тоже так будешь говорить, если мы расстанемся?”. Или даже хуже: “А вдруг бывший был прав, что тебя бросил?”

Правило № 2. Не умничать, особенно если не разбираетесь в теме

Не нужно вести себя высокомерно и задирать нос в общении с мужчинами. Вообще не стоит считать себя лучше или интереснее других, независимо от их пола. Особенно комично выглядит, когда девушка толком в чем не разбирается, но спорит об этом с пеной у рта и с видом Анатолия Вассермана. Заведомо провальная тактика.

Правило № 3. Не надо восторженно говорить о других мужчин в присутствии своего

Нет, увлекаться другими, не вашими, мужчинами и их талантами вполне естественно, но не нужно это делать демонстративно в общении со своим. В захваченных комплимент другому ваш мужчина сразу увидит подвох, даже если его и нет, а вы положительно отзываетесь о успешного товарища возраста вашего деда.

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