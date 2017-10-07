Какие сюрпризы приготовила украинцам пенсионная реформа
2017-10-07 12:47
Какие сюрпризы приготовила украинцам пенсионная реформа
Верховная Рада приняла новый пенсионный закон, который предусматривает ряд нововведений.
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Отныне все пенсии все пенсии пересчитают по новой формуле. Будет учитываться показатель средней на три года зарплаты и нового коэффициента. Показатель зарплаты увеличился до 3764 грн, а коэффициент упал с 1,35% до 1%. Повышение пенсии составит от 50 до более чем одной тысячи гривен, передает Rus.Media.
Но те, кто вышел на пенсию в 2014-17 годах надбавку не получат.
С принятием нового закона увеличился размер минимальной пенсии до 1452 грн. А с 2018 года пенсии не ниже минимальных будут начисляться женщинам с минимум 25 лет страхового стажа, а мужчинам – с 30 годами.
По новой реформе в Украине вводятся новые требования к страховому стажу. Так, для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь 25 лет страхового стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – до 65 лет. Однако поэтапно будет увеличиваться страховой стаж, и с 2028 года нужно будет иметь 35 лет стажа.
Стаж можно будет докупить – один год будет стоить почти 17 тыс. грн, а 5 лет (максимальное количество) — 84 480 грн.
Также для работающих пенсионеров отменили налог на пенсии. Теперь государство не будет взимать 15% от пенсии.
С 2019 года появится второй уровень пенсионной системы – накопительный, которая предусматривает, что украинцы со своей зарплаты будут отчислять определенную сумму на государственный счет.