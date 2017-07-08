Какие стереотипы мешают тебе стать успешной

magictr | 08.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Чтобы карьерный рост таки состоялся, выбросить из головы эти устаревшие мифы!

1. Скромность украшает
Этот устаревший стереотип приобретает сегодня по-настоящему совершенно недопустимый характер. Скромность на работе не украшает, а лишь уменьшает твои заслуги, мешает тебе выделиться среди конкурентов, да и просто ворует твои возможности! Если ты знаешь, что чего-то стоит, не занижай цену, прячась за скромностью. Не бойся проявить профессионализм, выразить свое мнение, похвалить себя за выполненную работу.

2. Стабильность – признак мастерства
Много лет работы в одной компании – разве это не повод для повышения? Нет. То, что ты на протяжении десятка лет не меняла место работы, далеко не всегда плюс к твоей карьере. Особенно если эти годы прошли без повышений в должности. Задумайся, может быть, пора попробовать что-то другое: получить новые навыки, кардинально изменить тип деятельности, попробовать себя в другой сфере.

3. Инициатива наказуема
Чаще проявляй инициативу, предлагай свои идеи, доводи их эффективность на практике. Человека с горящими глазами и желанием действовать не могут не заметить. И даже если твое руководство не ценит таких проявлений, есть множество работодателей, которым нравится иметь дело с инициативными и незаурядными личностями.

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4. Связи решают все
Трудоустройство по знакомству – не редкость. Однако далеко не всегда такой вариант удовлетворяет обе стороны. Нанятый по блату, а не по способностям сотрудник плохо справляется со своими функциями, не может найти общий язык с коллективом. Другое дело – рекомендации. Если кто-то поручится за тебя как за специалиста, это будет иметь совсем другой эффект. Поэтому не стесняйся спрашивать о работе у друзей и близких. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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