Какие советы помогут мыть голову реже
Внимательно читай наш материал и забудь про ежедневное мытье головы! Сообщает сайт Наша мама.
Обрати внимание на температуру воды
Горячая вода провоцирует работу сальных желез, поэтому приучи себя мыть голову теплой или даже слегка прохладной водой. Интересно, что кроме уменьшения жирности, этот прием придаст волосам больше блеска.
Расчесывай волосы перед сном
Всегда расчесывай волосы перед сном. Это улучшает кровообращение, уменьшает жирность корней, а также способствует лучшему росту волос. К слову, если на расческу добавить 1-2 капли эфирного масла розмарина, ты усилишь профилактику жирности корней, а также и улучшишь состояние волос.
Не пренебрегай прическами
Чтобы корни не так быстро становилось жирным, не бойся экспериментировать с прическами. Косы, хвосты, пучки – все современные прически не требуют идеальной гладкости и ловкости рук, сегодня допускается легкая естественная небрежность. К слову, если твои корни уже стали жирными, а помыть волосы нет возможности, сделай косу с прикорневым объемом – это всегда выручает.
Мой гребешок
Грязный гребешок запросто сделает жирными корни волос, ведь на нем остаются остатки кондиционера, средств для укладки и кожный жир. Мыть расческу необходимо с шампунем под теплой водой раз в 3-4 дня.
Источник: edinstvennaya.ua
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