Какие симптомы и признаки, которые помогут отличить гастрит от язвы желудка
Среди заболеваний пищеварительной системы гастрит и язвенная болезнь желудка занимают лидирующую позицию по частоте возникновения.
Заболевания желудочно-кишечного тракта в наше время не новинка – ритмы жизни и неправильное питание (чаще – на ходу) медленно, но уверенно делают свое дело. Наиболее частыми причинами визитов к гастроэнтерологу есть гастрит и язва желудка.
Первые симптомы этих заболеваний очень похожи, но разница все такие есть, и важно отличать их друг от друга, ведь одна из этих болезней – язва – может быть смертельно опасной.
Что есть что? Оба заболевания поражают слизистую оболочку желудка. Только в случае с гастритом происходит ее воспаление, а вот при язве появляются локализованные дефекты, часто провоцируют внутреннее кровотечение. Наличие гастрита всегда означает риск развития язвы желудка.
Чаще всего гастрит становится следствием неправильного режима питания, любви к фастфуду и острым блюдам. Язву же провоцируют частые стрессы, которые перегружают нервную систему, что в дальнейшем вызывает спазмы мышц и кровеносных сосудов, в частности, в желудочно-кишечном тракте.
Как результат – возникает нарушение питания желудка, желудочный сок начинает разъедать слизистую оболочку, от чего на ней образуются ранки.
Различия по симптомам. На первый взгляд, язву и гастрит не отличить, но если прислушаться к себе, то разница в симптомах четкая.
Период обострения. При гастрите болезненные ощущения могут беспокоить в течение года – все зависит от режима питания. При язве желудка пик болезни приходится на осень или весну – когда нервная и гормональная системы особенно восприимчивы из-за перепадов температур и изменения продолжительности светового дня.
Когда беспокоят? Для обоих болезней характерны так называемые “голодные боли”. Только язва часто беспокоит по ночам, гастрит дает о себе знать постоянно.
Локализация боли. В случае гастрита болезненные ощущения возникают в одном и том же месте – в области эпигастрия, или, как называют в народе под ложечкой. Язва может отражаться болью в спине, боку, под ложечкой, над пупком и т. д. – все зависит от локализации очагов заболевания.
Боли после еды. При гастрите резкие неприятные ощущения появляются через 3-4 часа после еды, при язве сильная, ноющая и изнуряющая боль возникает уже через час после еды, при этом появляется тошнота, рвота, часто с кровью.
Кроме этого, до специфических проявления гастрита относится ухудшение аппетита, метеоризм, потеря веса без причин, тошнота, изжога, отрыжка с неприятным запахом, повышенное слюноотделение, желтый или серый налет на языке.
Характерными только для язвы признаками являются рвота после еды и наличие крови в рвотной массы, частые расстройства или запоры с кровью, постоянные головокружения, слабость и снижение трудоспособности (при язве падает уровень гемоглобина в крови, что и провоцирует эти симптомы)
Лечение – это важно. Оба заболевания требуют срочного и адекватного лечения, так как гастрит очень быстро переходит в язву желудка, а та, в свою очередь, несет смертельную угрозу.
Диагноз в любом случае ставится после проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости и эзофагогастродуоденоскопии (визуальный осмотр верхних отделов пищеварительного тракта с помощью гастроскоп – оптоволоконной трубки, которая транслирует изображение на монитор).
Лечение гастрита требует обязательного соблюдения диеты (без жареного, острого, соленого, кислого и сладкого), а также приема препаратов для нормализации кислотности желудка, снятия воспаления слизистой оболочки желудка, пробиотиков и антибиотиков.
При терапии язвы применяются все вышеперечисленные средства, только к ним добавляются еще и гормонотерапия и препараты, которые способствуют восстановлению работы мозговых центров, в частности, отвечают за регуляцию пищеварительной системы.
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