Какие продукты в Украине подорожают до конца года
2017-10-09 11:30
Какие продукты в Украине подорожают до конца года
Эксперт рассказал, какие продукты в Украине подорожают до конца года.
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Пока покупательная способность украинцев катастрофически снижается, цены на продукты питания продолжают расти, передает Rus.Media. Не будет исключением и нынешняя осень.
До конца 2017 цены на мясную и молочную продукцию в Украине вырастут на 10-25%.
Об этом заявил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.
“До 20 декабря цены на мясо и молоко вырастут на 10-25%. Это наибольший рост цен среди продуктов. Овощи будут дорожать постепенно. В октябре цены вырастут в пределах 10%. До декабря – еще +5-8%”, – отметил Томич.
По его словам, резкого подорожания фруктов не будет.
“Например, к концу года яблоки могут подорожать до 30-35 грн за килограмм, то есть примерно на 15%. Относительно гречки оптимистичный прогноз: тенденции к росту до середины декабря нет. В худшем случае подорожает на 3-4%. Что касается хлеба, в течение следующего года он подорожает на 20-25%. Будет несколько этапов повышения цены. Весной прогноз відкоректуємо в зависимости от состояния озимых”, – подытожил Томич.