Какие продукты кулинарные эксперты запрещают мыть
2017-10-17 09:07
Какие продукты кулинарные эксперты запрещают мыть
Кулинарные эксперты назвали перечень продуктов, которые никогда не нужно мыть перед приготовлением,
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Кулинарные эксперты назвали перечень продуктов, которые никогда не нужно мыть перед приготовлением, передает Rus.Media.
Но их грязная поверхность полностью покрыта микроорганизмами.
Яйца
Очень часто этот продукт обрабатывают специальным раствором, чтобы внутрь не проникали кампилобактерии и сальмонеллы. А вода просто разрушает этот защитный слой. Нужно помнить, что варка при высоких температурах убивает все микроорганизмы.
Грибы
Такие продукты не нужно держать долго в воде, потому что они быстро теряют свою упругость и становятся невкусными. Лучше слегка ополоснуть и вытереть их бумажным полотенцем.
Рыба
Этот продукт не стоит мыть под проточной водой, поскольку от этого бактерии все равно никуда не исчезнут.
Курица
На поверхности сырой курицы очень часто может быть сальмонелла. По этой причине не стоит мыть этот продукт, потому что можно еще больше с помощью брызг воды расширить территорию обитания этого микроорганизма. Кулинары рекомендуют только термическим путем обрабатывать курицу.
Мясо
Различные виды мяса, в том числе говядину, телятину, свинину и баранину, необходимо также обрабатывать только с помощью высоких температур, а не водой.
Макароны
Профессиональные повара категорически не советуют мыть пасту, потому что она теряет абсолютно весь крахмал, который отвечает за безупречный вкус этого продукта с соусом.