Какие продукты стоит есть каждый день, чтобы оставаться здоровым
Эти продукты очень вкусные и невероятно полезные, сообщает сайт Наша мама.
Ученые установили, что кожица оливок содержит в себе оливковое кислоту, которая при попадании в человеческий организм действует как противораковая вещество. Поэтому, регулярное употребление оливок в пищу помогает человеку бороться с угрозой онкологического заболевания толстой кишки, а также рака груди. А еще оливки содержат в себе витамин Е, который является мощным антиоксидантом.
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Что касается шоколада, то ежедневное употребление шоколада с высоким уровнем какао препятствует неблагоприятным возрастным изменениям в мозге, защищая человека от ухудшения памяти и слишком быстрому старению. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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